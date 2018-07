Guarani perde e Portuguesa empata na Série A2 paulista

Melhor para o União Barbarense que foi até Penápolis e bateu o Penapolense, por 1 a 0, com gol de Alisson Costa, ficando na liderança. Com 19 pontos, o time de Santa Bárbara d'Oeste se igualou ao São Caetano, que sexta-feira venceu o Marília, por 2 a 0, no ABC. Mas o Barbarense leva vantagem no número de vitórias: 6 a 5. A nova derrota deixou o Penapolense com oito pontos, em 15.º lugar, abrindo a zona de rebaixamento. Nesta semana a diretoria trocou o técnico Paulinho Kobayashi por Evaristo Piza, ex-Capivariano.

FORA DO G8 - Os resultados deixaram os times de peso fora do G8, a zona de classificação para a próxima fase. O Guarani continua com 14 pontos, mas em nono lugar. O jogo foi realizado no estádio Bruno José Daniel. Os gols saíram no segundo tempo. O time da casa saiu na frente com Branquinho, mas o experiente Fumagalli empatou. Porém, Diego Viana, num belo voleio, definiu o triunfo do Santo André. O time do ABC também tem 14 pontos, mas pelo número de vitórias está em sétimo.

A Portuguesa sofreu para empatar com o Monte Azul, que saiu na frente com Diego, aos cinco minutos do primeiro tempo, mas o time paulistano buscou o empate aos dois minutos da etapa final com um gol contra de Rodrigo. A Lusa está com 10 pontos, em 14.º O Monte Azul continua na penúltima posição, agora com seis pontos.

BRAGANTINO VIRA - Outro clube de tradicional na competição, o Bragantino venceu o Taubaté, por 2 a 1, de virada, em casa. O time ocupa a terceira posição, com 18 pontos, enquanto a equipe do Vale do Paraíba continua com 14 pontos, em sexto lugar.

O Mirassol foi até Jundiaí e buscou o empate por 1 a 1 com o Paulista, com nove pontos, em 14.º, no Estádio Jaime Cintra, ficando em quinto lugar com 17 pontos - o time só perde a quarta posição para o Batatais pelo saldo de gols: 11 a 5. Em casa, o Batatais aplicou 3 a 1, de virada, no Votuporanguense, que está com 10 pontos, em 12.º lugar.

JUVENTUS EMPATA - Pressionado por maus resultados, o Juventus foi até Sorocaba e empatou com o Atlético, por 3 a 3, chegando aos 12 pontos, em 11.º lugar, deixando o time sorocabano com oito, em 17.º.

No estádio Fortaleza, o Barretos deixou escapar a chance de se manter no G8 ao perder por 2 a 0 para o Independente, em recuperação, agora fora da zona de rebaixamento com 10 pontos, em 12.º lugar. O time barretense continua com 13 pontos, mas em décimo lugar.

A rodada será fechada neste domingo à tarde com um jogo isolado entre Rio Branco, lanterna com cinco pontos, e o Velo Clube, oitavo com 14, na cidade de Americana.

Confira os jogos da oitava rodada da Série A2:

Sábado

Santo André 2 x 1 Guarani

Portuguesa 1 x 1 Monte Azul

Paulista 1 x 1 Mirassol

Penapolense 0 x 1 União Barbarense

Bragantino 2 x 1 Taubaté

Atlético Sorocaba 3 x 3 Juventus

Barretos 0 x 2 Independente

Batatais 3 x 1 Votuporanguense

Domingo

16h - Rio Branco x Velo Clube