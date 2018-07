Guarani perde outra e está de volta à Série B

Nervoso em campo, principalmente no 2.º tempo, o Guarani perdeu para o Grêmio por 3 a 0 e sacramentou sua queda para a Série B. Assim, o time paulista passará seu centenário na 2.ª divisão - tanto na do Paulista como na do Brasileiro - um ano depois de ter voltado à elite. O Grêmio, além de garantir o título simbólico de "campeão do segundo turno", deu grande passo para ficar com a possível vaga na Libertadores ao 4.º colocado no Brasileiro,

Com a vitória, a equipe gaúcha passou a somar 60 pontos, um a mais que o Botafogo, seu concorrente direto, que ontem derrotou sem problemas o Prudente por 3 a 1, no Engenhão.

O Atlético-PR, que também estava na disputa por essa vaga na Libertadores, só empatou com o Ceará por 1 a 1 e, com 57 pontos, ficou sem chance, já que Grêmio e Botafogo se enfrentam na última rodada no Olímpico e um deles terminará no 4.º lugar qualquer que seja o resultado.

Em Belo Horizonte, o Atlético-MG está aliviado: bateu o Goiás por 3 a 1 e, com 45 pontos, deu adeus ao rebaixamento.