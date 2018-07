Guarani perde outra e Vadão pede demissão O jejum de sete jogos sem vitória e a terceira derrota seguida representaram a despedida de Vadão do Guarani. Depois do vexame de ontem, na derrota por 3 a 0 diante do América-MG no Brinco de Ouro, em Campinas, o treinador pediu demissão, que foi aceita pela diretoria. Com 37 pontos, o time campineiro tem nove de vantagem sobre o Guaratinguetá, o primeiro time da zona de descenso da Série B do Campeonato Brasileiro.