Guarani precisa vencer Ponte em casa para iniciar um 'ano-novo'

Na parte de baixo da gangorra, o Bugre tenta se reerguer após a queda para a Série C nacional e ainda não venceu no Paulista (um empate e uma derrota). Sem dinheiro, o clube recorreu a empresários para oferecer um prêmio especial em caso de vitória.

No alto, a Ponte Preta reforçou a base que fez boa campanha na Série A: o meia Ramirez, emprestado do Corinthians, deve estrear hoje. No Estadual, o time venceu o próprio Corinthians na última rodada, no Pacaembu. Entusiasmada, a torcida chegou a esperar 12 horas e causou confusão para comprar os 1,5 mil ingressos do time visitante - a carga total foi de 18 mil.

"Eles não são favoritos porque estão na Série A e têm um orçamento maior que o nosso. Vai vencer quem tiver mais alma e transpiração. Espero que sejamos nós", diz o meia Fumagalli, o principal jogador do Guarani.

"A gente tem de falar pouco, montar uma estratégia e executá-la dentro de campo", diz o técnico Guto Ferreira, da Ponte.

Os dois clubes fizeram treinos fechados ontem e só vão revelar a escalação na hora do clássico.

Em casa, o Linense - quarto colocado - recebe o Ituano. Em Itápolis, o lanterna Oeste enfrenta o São Caetano.