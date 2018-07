Guarani se intromete entre os grandes e já é o vice-líder O surpreendente Guarani assumiu a vice-liderança do Paulista ao derrotar o XV de Piracicaba por 2 a 0, ontem, em Campinas. Com o resultado, chegou aos 22 pontos - um a menos que o líder Corinthians e um mais que o Palmeiras, terceiro colocado. A vitória foi construída no segundo tempo. O zagueiro Domingos fez, de cabeça, o primeiro do Bugre, aos 4 minutos. Wellington Monteiro ampliou, aos 26, com um torpedo de fora da área. O XV pouco incomodou.