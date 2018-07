Guarani segue líder, América-RN perde a 3ª seguida e Remo entra no G4 da Série C

No único jogo do Grupo B, o Guarani mostrou força para buscar uma vitória contra o Boa-MG por 2 a 1. A partida marcou o reencontro da torcida com o estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP). Os campineiros, que cumpriram punição por confusões na Série C do ano passado, lideram com 13 pontos, enquanto que os mineiros estão em quinto com sete.

Atrás do time campineiro aparecem Botafogo-SP e Tombense-MG com nove pontos e Mogi Mirim-SP, com oito. Mas o time de Ribeirão Preto (SP) tem tudo para ampliar a sua pontuação porque fecha a rodada nesta segunda-feira, no estádio Santa Cruz, diante do lanterna Guaratinguetá-SP, que ainda não pontuou. Estaria rebaixado neste momento ao lado do Macaé-RJ, com três pontos em nono lugar.

BOA BRIGA - No Grupo A, o Remo conseguiu entrar no G4. No estádio Batistão, em Aracaju, o time paraense derrotou o Confiança-SE por 5 a 3, chegando aos oito pontos e ultrapassando o Salgueiro-PE no saldo de gols (2 a 1).

O América-RN, por outro lado, teve um domingo para esquecer. Os potiguares perderam para o ASA-AL por 2 a 1, na Arena das Dunas, em Natal. Foi a terceira derrota seguida do técnico Sérgio China. A equipe despencou para o sétimo lugar com seis pontos. Os alagoanos seguem surpreendendo em terceiro com nove.

Outro time que se deu bem foi o Botafogo-PB. Os paraibanos derrotaram o River-PI por 2 a 1, com destaque para o atacante Rodrigo Silva, autor de dois gols, e dividem a liderança do Grupo A com o Fortaleza-CE. Os dois times têm 10 pontos, enquanto que os piauienses são penúltimos com apenas dois.

Ainda, Cuiabá-MT e Salgueiro ficaram no empate sem gols na Arena Pantanal, em Cuiabá. Na zona de classificação, além dos líderes aparecem ASA, com nove, e Remo, com oito pontos. Na zona de descenso estão River e Confiança com dois pontos cada.

Confira a 5.ª rodada da Série C do Brasileiro:

Sábado

Fortaleza-CE 0 x 1 ABC-RN

Tombense-MG 4 x 0 Ypiranga-RS

Macaé-RJ 0 x 1 Mogi Mirim-SP

Juventude-RS 1 x 2 Portuguesa-SP

Domingo

América-RN 1 x 2 ASA-AL

Botafogo-PB 2 x 1 River-PI

Cuiabá-MT 0 x 0 Salgueiro-PE

Confiança-SE 3 x 5 Remo-PA

Guarani-SP 2 x 1 Boa-MG

Segunda-feira

20 horas

Botafogo-SP x Guaratinguetá-SP