Guarani tenta fim de tabu contra Oeste

A partida de Campinas tem ainda uma curiosidade. Até hoje, o time de Oeste jamais perdeu para o Guarani. Nos três confrontos até hoje, foram duas vitórias do Oeste e um empate. Curiosamente, as duas derrotas do Guarani foram no Brinco.

No jogo de Itu, o confronto de duas equipes que contrataram muito. O Ituano trouxe nada menos que 19 jogadores, enquanto o Guaratinguetá, que voltou este ano para Guará depois de uma rápida passagem por Americana, trouxe 25.