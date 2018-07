Guarani tenta se reabilitar no Brinco de Ouro Mais três partidas completam a rodada. Em Campinas, boa notícia para o Guarani: a Federação Paulista liberou o Estádio Brinco de Ouro para o jogo contra o São Bernardo - os dois times estrearam com derrota. Em Bragança, o Bragantino tenta a primeira vitória no Paulista contra o Linense, que estreou com vitória. Em Itu, o Ituano recebe o Atlético Sorocaba - os dois perderam na primeira rodada.