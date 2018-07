Guarani terá de pagar R$ 750 mil para o goleiro Pegorari em ação trabalhista

Enquanto o Guarani parece ter encontrado o caminho dentro das quatro linhas, liderando o Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C com sete pontos, fora de campo a situação continua conturbada. A divisão administrativa é latente e a mais nova prova disso é a perda de uma ação trabalhista à revelia. O clube devia R$ 150 mil para o goleiro Pegorari, mas agora tem um débito de R$ 750 mil.

A direção do clube e o seu polêmico conselho administrativo se defende dizendo que o grupo Magnum, que investe no clube, teria contratado um escritório em São Paulo para cuidar de todas as ações. Mas já teria vacilado nesta primeira ação. Pegorari foi dispensado após o término do Campeonato Paulista da Série A2 e acertou com a Portuguesa. Mas tinha contrato até 2017 e pedia na justiça R$ 150 mil. A contraproposta do clube era de R$ 50 mil, mas o assunto chegou aos tribunais. O valor final foi resultado das cláusulas compensatórias.

Agora o conselho de administração do clube, criado para dar suporte à diretoria executiva, promete pedir explicações do escritório jurídico de São Paulo, cujo nome não foi revelado. E promete, em breve, divulgar uma nota oficial sobre o confuso caso.

Dentro de campo tudo vai bem, pelo menos por enquanto. O técnico Marcelo Chamusca tem todos jogadores à disposição e já adiantou que deve repetir contra o Macaé a formação que venceu o Juventude por 2 a 0, em Caxias do Sul (RS), na rodada passada.

O jogo será disputado neste domingo, às 16 horas, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, mas com portões fechados. É o segundo jogo de punição imposta ao clube por incidentes causados contra a Portuguesa no ano passado. O time já atuou sem público na estreia, quando goleou o Guaratinguetá por 4 a 0.