Guarani vacila e cede empate ao Atlético-PR

Foi um jogo bem disputado. O Guarani abriu o placar com Roger, de cabeça. No entanto, o Atlético-PR não se entregou até empatar com Netinho, de falta, no final do primeiro tempo.

Na segunda etapa, o jogo continuou movimentado desde o início e Roger, de pênalti, colocou de novo a equipe paulista na frente logo aos 5 minutos. Porém, aos 9, Alan Bahia, também de pênalti, deixou tudo igual.

Também o Avaí saiu vencendo na primeira rodada, com uma sonora goleada por 6 a 1 sobre o Grêmio Prudente, mas, ontem, no Mineirão, não passou de um empate com o time misto do Cruzeiro, mesmo depois de sair para o intervalo vencendo por 2 a 0, com gols de Pará e Roberto. Na segunda etapa, a equipe mineira pressionou e conseguiu dois gols, ambos marcados por Wellington Paulista.

Tanto Guarani quanto Avaí, porém, somam quatro pontos e estão entre os primeiros do Brasileiro. O Avaí, pelo excelente saldo de gols, é o vice-líder, enquanto o Guarani ocupa a quinta colocação. O Cruzeiro é o quarto, com a mesma pontuação, e o Atlético-PR tem apenas um ponto, na 14.ª colocação.

No Serra Dourada, à tarde, quase o Goiás surpreende o Internacional. Chegou a estar vencendo por 2 a 0 (Éverton Santos e Amaral), mas acabou sendo derrotado por 3 a 2, com Walter (2) e Giuliano fazendo os gols da virada gaúcha. O Inter venceu pela primeira vez e chegou a três pontos, enquanto o Goiás, comandado pelo técnico Emerson Leão, é o lanterna da competição, ainda sem somar ponto.