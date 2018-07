Guarani vence e entra na zona de classificação da Série A2 do Paulista

Debaixo de muita chuva, o Guarani precisou suar muito para derrotar o Independente, por 1 a 0, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Fumagalli, de pênalti, marcou o gol que colocou os donos da casa na sexta colocação, com 27 pontos. Agora é preciso torcer contra os concorrentes para seguir entre os oito primeiros colocados. O clube de Limeira, por sua vez, segue na zona de rebaixamento, ocupando o 16.º lugar, com 16 pontos.

Na outra partida disputada na noite desta sexta, o Batatais venceu o Atlético Sorocaba, também por 1 a 0, fora de casa, no Estádio Walter Ribeiro. O resultado deixou o time da casa na iminência de cair. Com 12 pontos no penúltimo lugar, os sorocabanos caem com mais um empate do Paulista, primeiro fora da degola. Os visitantes, em compensação, saltaram para a quarta posição, com 30 pontos, e estão próximos da vaga.

A rodada continua neste sábado com mais quatro partidas. Destaque para a disputa pela liderança entre Bragantino e São Caetano. O clube de Bragança Paulista recebe cedo o Velo Clube, enquanto o time do ABC Paulista joga contra o União Barbarense, em casa, à tarde. No domingo serão mais quatro jogos. A Portuguesa tenta se manter viva contra o virtual rebaixado Rio Branco, em São Paulo.

Confira os jogos da 17.ª rodada:

Sexta-feira

Guarani 1 x 0 Independente

Atlético Sorocaba 0 x 1 Batatais

Sábado

10h30

Bragantino x Velo Clube

15 horas

Votuporanguense x Juventus

16 horas

São Caetano x União Barbarense

19 horas

Marília x Mirassol

Domingo

10 horas

Taubaté x Santo André

Barretos x Paulista

Penapolense x Monte Azul

16 horas

Portuguesa x Rio Branco