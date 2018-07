Guarani vence e está em 3º O surpreendente Guarani venceu o Paulista por 2 a 1 no Brinco de Ouro e assumiu a terceira posição no Campeonato Paulista. Fabinho abriu o placar aos 2 minutos do primeiro tempo, Danilo Gomes empatou aos 27 do segundo e Fumagalli, de pênalti, definiu o placar a favor do time campineiro três minutos depois. É a quinta vitória do Guarani em sete jogos. O time ainda tem um empate e uma derrota.