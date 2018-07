Guarani vence e Lusa apanha de 3 a 0 na Série A2; São Caetano lidera

Na interminável briga pela liderança do Campeonato Paulista da Série A2, o São Caetano voltou a reassumir a condição de melhor time da temporada, após oito jogos disputados, neste sábado, pela 15.ª rodada. Para que isso ocorresse, o São Caetano ganhou o clássico do ABC contra o Santo André, por 2 a 1, de virada, no estádio Anacleto Campanella, e contou com a derrota do Bragantino para o Marília, por 1 a 0.

Já a Portuguesa perdeu em Batatais por 3 a 0, fora de casa, enquanto o Guarani venceu o União Barbarense por 2 a 0 em Santa Bárbara d'Oeste.

O resultado no clássico do ABC deixou o São Caetano com 30 pontos, roubando a liderança do Bragantino, com 29 pontos, que não perdia há seis rodadas. O Santo André é décimo, com 22 pontos, enquanto o Marília continua na zona de rebaixamento, em 17.º, com 14 pontos.

TRADICIONAIS - Os dois clubes mais tradicionais da competição tiveram resultados diferentes. A Portuguesa perdeu para o Batatais e ficou longe do G8, com 20 pontos, em 12.º lugar. O vencedor continua como surpresa no G8, em quarto lugar com 26 pontos.

O Guarani, sob forte pressão, voltou ao G8, após vencer o União Barbarense, que ficou com 23 pontos, em sexto lugar, com o time de Campinas em sétimo por ter menos vitórias: 7 a 6. O Velo Clube permanece com 23, em oitavo, mas ainda vai fechar a rodada.

BRIGA NO G8 - O terceiro colocado, com 27 pontos, é o Mirassol, que foi até Limeira e goleou o Independente por 4 a 1. O time da casa continua ameaçado, com 15 pontos, em 15.º lugar. O Taubaté, com 25 pontos, caiu de terceiro para quinto lugar, após ter perdido para o Juventus por 1 a 0, na Rua Javari, na Mooca. O time da capital atingiu os 20 pontos, em 13.º.

Brigando contra o descenso, o Votuporanguense ganhou do Penapolense por 3 a 1, chegando aos 20 pontos, em 11.º lugar. O time de Penápolis, de altos e baixos até aqui, segue com 14 pontos, em 16.º lugar. Em Americana, no estádio Décio Vitta, aconteceu o duelo dos lanternas. O Rio Branco vacilou e perdeu para o Atlético Sorocaba por 2 a 1. O resultado inverteu as posições deles, com o Rio Branco caindo para o último lugar, com 11, contra 12 pontos do Atlético, agora o penúltimo.

Confira os jogos da 15.ª rodada da Série A2 do Paulista:

Sábado

Juventus 1 x 0 Taubaté

Votuporanguense 3 x 1 Penapolense

Rio Branco 1 x 2 Atlético Sorocaba

São Caetano 2 x 1 Santo André

Independente 1 x 4 Mirassol

União Barbarense 0 x 2 Guarani

Batatais 3 x 0 Portuguesa

Marília 1 x 0 Bragantino

Domingo

10h

Monte Azul x Paulista

Barretos x Velo Clube