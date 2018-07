Guarani volta a marcar, vence o Ypiranga e lidera na Série C O Guarani voltou a vencer no Campeonato Brasileiro da Série C depois de passar três jogos sem marcar gols e de perder sua invencibilidade para o Mogi Mirim na última rodada. Nesta manhã de domingo no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, bateu o Ypiranga, por 2 a 1, pela nona rodada, a última do primeiro turno. O time paulista manteve a liderança do Grupo B agora com 18 pontos, deixando os gaúchos com 13 pontos e fora da zona de classificação.