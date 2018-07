Guarani, XV de Piracicaba e Comercial estão de volta Três dos mais tradicionais times do interior de São Paulo asseguraram ontem o acesso à elite do futebol paulista a partir de 2012. Com goleada por 4 a 1 sobre o Monte Azul, na casa do adversário, o XV de Piracicaba deu a volta por cima em seu grupo, chegou a 9 pontos, assumiu a liderança e garantiu a vaga. O Catanduvense, com 8, precisa apenas de empate na última rodada contra o Monte Azul.