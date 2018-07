Guaratinguetá troca toda comissão após 3 derrotas Três rodadas. Foi o tempo que demorou para a primeira demissão de treinador na Série A-1 do Campeonato Paulista. A vítima foi Roberto Fernandes, do Guaratinguetá, dispensado após a terceira derrota do time, sábado, para a Portuguesa, por 2 a 1, no Canindé.