Guaratinguetá vence fora e entra no G4 da Série C

A Série C do Campeonato Brasileiro teve quatro partidas neste sábado pela 13.ª rodada e os destaques foram os visitantes Guaratinguetá e Madureira, que conquistaram vitórias importantes contra Duque de Caxias e Macaé, respectivamente, nos jogos da tarde. Os resultados colocaram ambos no G4 do Grupo B.

Na rodada noturna, o Paysandu fez a lição de casa e voltou a reagir sob o comando de Mazola Júnior ao bater o Salgueiro. Já CRB e Botafogo-PB empataram no primeiro jogo após os paraibanos serem excluídos, em primeira instância, da competição pelo STJD. A CBF ainda não confirmou a exclusão porque a decisão cabe recurso. A rodada terá cinco jogos domingo e outro na segunda-feira à noite.

Com um cachorro na torcida, que dormiu na arquibancada durante boa parte da partida, o Guaratinguetá arrumou uma vaga no G4 do Grupo B ao derrotar o Duque de Caxias, por 3 a 0, no Estádio Marrentão, na Baixada Fluminense.

O resultado positivo fez o time paulista subir três posições. Desta forma, o Guaratinguetá subiu para o terceiro lugar, com 19 pontos, mas pode perder a posição para o Juventude na próxima segunda-feira. O Duque, por sua vez, segue na lanterna, com seis pontos, caminhando a passos largos rumo ao rebaixamento.

VITÓRIA EM DUELO DE TIMES DO RIO - O Madureira provou que é um sério candidato ficar com uma das vagas do Grupo B na próxima fase. Mesmo jogando fora, o time venceu o duelo com o Macaé, por 2 a 1, de virada, no Estádio Moacyrzão, em Macaé.

Com este importante resultado, o, agora vice-líder, Madureira abre quatro pontos de vantagem para os primeiros times fora do G4. Curiosamente, o quinto colocado é o próprio Macaé, que possui 18 pontos, assim como o Tupi. Vale ressaltar que os mineiros ainda jogam neste domingo com o Caxias, no Sul.

JOGOS DA NOITE - Em confronto direto no Grupo A por uma das quatro vagas à próxima fase da Série C, CRB e Botafogo-PB empataram por 1 a 1, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Com a igualdade, as equipes mantiveram as posições. O Botafogo é o vice-líder com 21 pontos, enquanto o CRB vem logo atrás em terceiro lugar com 19.

O Paysandu conseguiu reagir com uma vitória apertada, mas importantíssima. Jogando no reformado Estádio da Curuzu, que estava fechado desde abril, o time paraense bateu o Salgueiro, por 1 a 0, em Belém.

Assim, a equipe se afastou ainda mais da zona de rebaixamento do Grupo B, ao chegar aos 16 pontos. São oito pontos a mais que Crac e Águia, os dois times que estão na zona da degola. Por outro lado, o Salgueiro já vê sua vaga no G4 ameaçada, já que ocupa a quarta posição, com 19 pontos, contra 18 do quarto colocado Cuiabá, que recebe o ASA, neste domingo.

Confira os jogos da 13.ª rodada da Série C:

Sábado

Duque de Caxias 0 x 3 Guaratinguetá

Macaé 1 x 2 Madureira

Paysandu 1 x 0 Salgueiro

CRB 1 x 1 Botafogo-PB

Domingo

16h

Caxias x Tupi

Mogi Mirim x São Caetano

19h

Cuiabá x ASA

Treze x Águia

Fortaleza x Crac

Segunda-feira

21h

Guarani x Juventude