Guardiola pede que City esqueça a história ao encarar Real Madrid pela Liga dos Campeões

Se a história entrar em campo nesta terça-feira, o Manchester City será facilmente eliminado pelo Real Madrid, avalia Pep Guardiola. E é por isso que o técnico pede ao time inglês para esquecer todo o histórico do rival na Liga dos Campeões antes do jogo de ida da semifinal, nesta terça, na Inglaterra.

"Se tivermos que competir com a história deles, não teremos nenhuma chance. Os números falam por si só", disse Guardiola, nesta segunda. Ele se refere ao recorde de títulos do Real na competição europeia, com 13 troféus. O City ainda busca sua primeira conquista, após ser vice-campeão na temporada passada, ao perder para o Chelsea na final.

Mesmo deixando os números de fora da partida, o treinador projetou um duelo complicado para o embalado City, considerado por muitos como o melhor time do mundo na atualidade. "Temos o desejo de competir com eles. Para nós, jogar contra eles é um teste incrível e queremos tentar isso. Vamos sofrer quando tivemos que sofrer, mas vamos ficar juntos. Vamos fazer o nosso melhor."

Questionado sobre o poder dos treinadores na partida, o espanhol tratou de minimizar suas participações no duelo e colocou os jogadores no foco das atenções. "A história está lá, não podemos mudá-la. Mas são 11 contra 11 e apenas uma bola em campo. Os jogadores vão definir o jogo em cada decisão individual deles."

Tanto Guardiola quanto Carlo Ancelotti são dois dos técnicos mais badalados do mundo. Nas últimas semanas, imprensa e torcedores discutiram quais seriam suas armas e surpresas para o confronto que começa nesta terça e termina na próxima semana, no estádio Santiago Bernabéu, na capital espanhola.

"Você até pode imaginar um plano, mas são 11 contra 11. A qualidade dos jogadores e suas forças vão fazer a diferença. Este jogo é sobre jogadores. Não será eu e nem o Carlo que vamos vencer este confronto", declarou Guardiola.