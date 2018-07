Guardiola diz que ainda precisa conhecer time do Santos

YOKOHAMA - O técnico Pep Guardiola admitiu nesta quinta-feira que desconhece o adversário da final do Mundial de Clubes, que será disputada em Yokohama, no domingo. Após derrotar o Al-Sadd, do Catar, por 4 a 0, o Barcelona vai enfrentar na decisão do torneio o Santos, que passou pelo Kashiwa Reysol.

O treinador avisou que começará a pensar na estratégia para superar o Santos e dar o título mundial ao Barcelona na sexta-feira. "Meus colaboradores me informaram sobre o Santos, mas eu ainda não vi nada. A partir de amanhã vou começar a me envolver nisso e ver como podemos vencê-los", disse.

Apesar de não conhecer detalhes do Santos, Guardiola elogiou a equipe e o futebol brasileiro para prever um duelo complicado. "O Santos é uma equipe histórica, desde a época de Pelé e seus companheiros que fizeram o grande clube que é. Agora eles têm uma nova geração, muito boa. Acima de tudo, são brasileiros, o que significa que são muito competitivos", afirmou.

A partida entre Barcelona e Al-Sadd foi acompanhada por jogadores e comissão técnica do Santos, que foram ao estádio em Yokohama. A situação foi comentada por Guardiola. "Claro que é sempre bom ver os jogos do seu próximo adversário. Só não fomos vê-los jogando porque não estávamos na cidade [em Toyota, onde o Santos enfrentou o Kashiwa Reysol na quarta-feira]".

O treinador aprovou a atuação do Barcelona no triunfo sobre o Al-Sadd. "O Al-Sadd ficou muito compacto na defesa e tentava sair no contra-ataque com os seus dois rápidos atacantes. Dessa forma, foi difícil encontrar espaços livres. Mas de maneira geral foi uma boa partida para nós", disse. "Nós não demos chances ao Al-Sadd. Isso significa que a defesa esteve bem organizada".