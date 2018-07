Guardiola pode repetir façanha de Cruyff

Só seis homens levantaram a Copa dos Campeões como jogador e, mais tarde, como treinador. Aconteceu com os espanhóis Miguel Muñoz e Josep Guardiola, os italianos Giovanni Trapattoni e Carlo Ancelotti e os holandeses Frank Rijkaard e Johan Cruyff.

Dentre todos, Cruyff é o único a ganhar a taça como técnico e como craque no mesmo palco. Conseguiu a façanha no Estádio de Wembley que, hoje, receberá Barcelona e Manchester United. O holandês foi campeão em 1971, quando atuava pelo Ajax, e em 1992, como treinador do Barcelona.

Guardiola pode igualar o feito, porque fazia parte do time treinado pelo holandês na final de 19 anos atrás. Na ocasião, o time da Catalunha derrotou os italianos da Sampdoria por 1 a 0, com gol na prorrogação.

Cruyff, presidente de honra do Barcelona, encheu o atual treinador de elogios na véspera da decisão.

"Admiro muito sua coragem. Guardiola teve força para vender jogadores famosos, como Ronaldinho e Eto"o. Também teve a coragem de trocar Ibrahimovic por David Villa. Quando ele anunciou essa decisão, pouca gente entendeu. Hoje, todos dão razão a ele."

O holandês diz que o Barcelona é o favorito, mas destacou a força coletiva do Manchester United, que, segundo ele, aumentou depois da saída de Cristiano Ronaldo. E disse que o Manchester tem um jogador fora de série. "Quando era técnico do Barcelona, tentei contratar Ryan Giggs", revelou.