Guarujá recebe os melhores atletas de CrossFit do Brasil neste fim de semana

SÃO PAULO - Desde o dia 1º de fevereiro, a Praia da Enseada, no Guarujá, no litoral paulista, está tomada pelos homens e mulheres mais bem condicionados do País. Neste fim de semana, dias 8 e 9 de fevereiro, os principais atletas de CrossFit disputam o Verão CrossFit Brasil, prometendo levar seus limites físicos ao extremo. Tudo isso em uma arena montada sobre a areia, com a expectativa de 10 mil espectadores por dia. No total, 28 equipes com quatro representantes, sendo no mínimo uma mulher, entrarão em ação em quatro provas, duas no sábado e duas no domingo, quando haverá um corte e os 16 melhores times fazem a final.

"Estamos muito ansiosos e com excelentes expectativas para essas disputas", vibra Joel Fridman, coordenador técnico da CrossFit Brasil e responsável por trazer a modalidade para o país. "O evento está incrível, desde a estrutura até a recepção do público. Estamos parando a praia e é ótimo ver a admiração dos espectadores pelos atletas. Tenho certeza que vamos cumprir nossa missão e dar mais um passo rumo à massificação do CrossFit no nosso país".

NATAÇÃO A CORRIDA PUXANDO PESO

Para conquistar o Verão CrossFit Brasil, a equipe terá provas com atividades como corrida puxando trenó com peso, saltos duplos de corda, agachamentos segurando uma tora de madeira de 25kg, natação e arremesso de carga. Isso tudo antes da grande final. A prova final, com duas baterias de oito equipes será realizada por um atleta por vez, com tempo limite de 25 minutos por equipe. Cada atleta terá que realizar cinco subidas na corda, 10 balanços com kettlebell, 15 levantamentos de peso do chão para cima da cabeça e 30 barras.

Atual bicampeão do Torneio CrossFit Brasil, Francisco Toledo, o "Chiquinho", representa a CrossFit Jundiaí, e é o principal nome da modalidade. Em sua cola estão o paulista Eliseu Quintiliano, da CrossFit SP, vice-campeão do TCB 2013, e o baiano Tárcio Santos, da CrossFit Moema, terceiro colocado. Pelas mulheres, destaque para Antonelli Nicole, vice-campeã do TCB 2013, e Tatiana Rebane, boxeadora e ex-participante do Big Brother Brasil. As idades dos atletas variam de 23 anos aos 40.

POLICIAIS SURPREENDEM

Nos dias 1º e 2 de fevereiro, três equipes de forças de segurança e três equipes de atletas de CrossFit se enfrentaram na primeira competição do Verão CrossFit Brasil. Surpreendendo às expectativas, a Academia de Polícia Militar do Barro Branco, de São Paulo, se sagrou campeã, numa disputa muito equilibrada, graças à prova de natação carregando peso, prática à qual os oficiais estão habituados, acostumados a fazer resgates no mar. As equipes de atletas de CrossFit ficaram em segundo, terceiro e quarto colocados, respectivamente, enquanto o Comando e Operações Especiais da PMSP e o 8º Comando Naval da Marinha terminaram em quinto e sexto lugares.

CLÍNICAS GRATUITAS

Durante a semana, alguns dos principais treinadores de CrossFit do Brasil estão ministrando clínicas gratuitas para a população e para os turistas do Guarujá. Basta se dirigir à Praia da Enseada, na altura do número 4600 da Avenida Miguel Stefano, entre 8h e 18h e experimentar o mais revolucionário programa de condicionamento físico do mundo. Em um acompanhamento quase particular, os técnicos ensinam o conceito e técnicas básicas do CrossFit.

SERVIÇO

1º Verão CrossFit Brasil

Local: Praia da Enseada (em frente ao antigo Mistral) - Avenida Miguel Stefano, altura do 4600.

Data: 1º a 16 de fevereiro de 2014

Horários

Sábados: 9h às 17h30

Domingo: 7h30 às 16h30

Clínicas (Segunda a Sexta): 08h às 18h (intervalo entre 12h e 15h)