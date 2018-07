Guerra de motores dá fim à estagnação

A presença de Rubens Barrichello é apenas uma das novidades da F- Indy, que foi totalmente remodelada no aspecto técnico. Os velhos chassis da Dallara, que já tinham nove anos, foram trocados por um novo modelo, mais seguro, produzido pela mesma fabricante italiana.

O novo carro leva o nome de DW 12, em homenagem ao britânico Dan Wheldon, que morreu na última prova de 2011, em acidente em Las Vegas.

Seu carro decolou após tocar nas rodas do adversário que vinha à frente. Para evitar o chamado "efeito-catapulta" causado pelo toque da roda dianteira de um carro na traseira do outro, o novo chassis apresenta um parachoque. As laterais foram alargadas, para proteger a cabeça dos pilotos. Outra medida de segurança é o fim da relargada em fila dupla nos ovais.

A guerra dos motores está de volta, o que certamente interromperá a estagnação tecnológica da categoria. Há três opções de propulsor agora: a Honda, que era fornecedora exclusiva de 2006 até o ano passado; a Chevrolet, que volta à categoria após seis anos de ausência, e a novata Lotus, comandada por John Judd, ex-fabricante de motores para a Fórmula 1 e F-3000.

A Honda fornecerá motores para 12 carros de oito times. Os Chevrolet estarão em cinco equipes, com 11 monopostos. A Lotus equipará cinco carros de quatro escuderias. As novas unidades serão turbo com capacidade de 2,2 litros e 6 cilindros, produzindo entre 550 e 700 CV.

A Indy copiou da F-1 a punição a quem trocar de motor antes de atingida a milhagem máxima estipulada. O piloto perderá dez posições no grid. Os três pilotos brasileiros confirmados até agora (Rubinho, o tricampeão das 500 Milhas Hélio Castroneves e Tony Kanaan) vão de Chevrolet.

Os testes de pré-temporada sinalizam que os pilotos de duas equipes continuam como favoritos para a conquista do título. O atual campeão, o escocês Dario Franchitti e o neozelandês Scott Dixon continuam na Ganassi, o principal cliente da Honda. Castroneves e os australianos Will Power e Ryan Briscoe são os pilotos da tradicional Penske.

Os australianos, aliás, dominaram o grid em São Petersburgo. Power larga na pole, com Briscoe a seu lado. Helinho sai em 5.º, Tony Kanaan, da KV, em 8.º, e Rubinho em 13.º.

A KV, que também tem o venezuelano Ernesto Viso, é a equipe que se candidata a surpresa da temporada. No ano passado, Kanaan ficou em quinto. Em 2012, ele voltará a contar com o engenheiro Eric Cowdin, com o qual obteve 15 das suas 16 vitórias.