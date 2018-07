Guerrero e Sheik juntos no clássico contra o Santos O clássico contra o Santos, sábado, servirá para o técnico Tite afinar o entrosamento entre dois jogadores considerados chave para a disputa do Mundial: Emerson e Guerrero. Pela primeira vez eles vão atuar juntos começando uma partida. A dupla atuou no time titular do treino coletivo ontem à tarde no CT.