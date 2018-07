Guerrero fez de tudo para não ficar fora

Quando desembarcou no Japão, Paolo Guerrero falou que iria para o "tudo ou nada" para estar em campo na estreia do Corinthians no Mundial. E ele estará. O peruano vinha de uma lesão no joelho direito, sofrida na última rodada do Campeonato Brasileiro, há dez dias.

"Quem pensa que a lesão dele não foi grave está errado. Foi grave, sim", disse o médico do clube, Júlio Stancati. Segundo ele, Guerrero sofreu um estiramento de três milímetros em um ligamento do joelho esquerdo. Em tese, levaria de 15 a 20 dias para voltar a jogar, o que o deixaria fora do Mundial do Japão.

Ter sido submetido a uma infiltração - uma injeção aplicada no local da lesão - deu a ele condições de ser escalado. Mas esse foi apenas um lado da história. Além do antigo (e até temido) método de recuperação, Guerrero contou com uma força de vontade incomum e uma saúde de ferro, de acordo com Stancati.

"O Guerrero sempre nos deu trabalho. Quando sofreu uma lesão no pé esquerdo, em setembro, foi uma briga porque ele queria jogar, mas não tinha condições. Tínhamos de segurá-lo para evitar risco de nova lesão."

Guerrero foi contratado no dia seguinte ao da conquista da Libertadores. O Corinthians pagou R$ 8 milhões para tirá-lo do Hamburgo, da Alemanha. Mas aí ocorreram duas lesões - uma no pé esquerdo e outra no tornozelo direito -, além das convocações para a seleção peruana. Por isso, ele defendeu o Alvinegro em apenas 15 jogos até agora.

A partir do momento que ele teve uma sequência de partidas, surgiram os gols. Dos seis que marcou, quatro foram nos últimos seis jogos, justamente quando Tite escolheu o time titular.

"Sou um camisa nove, sempre joguei como nove", diz Guerrero. Essa foi a razão pela qual foi contratado. Tite quer do peruano o aproveitamento que Liedson teve no Brasileiro de 2011.

O treinador até fez seu time jogar para Guerrero. Ele é o homem de referência do ataque, aquele que faz o papel de pivô e segura a marcação para abrir espaço para os companheiros.

Ídolo em seu país, Guerrero tem um grupo de fiéis seguidores peruanos que o acompanha no Japão. É uma motivação a mais, mas ele já deixou bem claro que está focado no clube, não na seleção. "Neste momento vou jogar para os torcedores do Corinthians, para o time ser campeão, depois para o meu país."