Guerrero fica na Alemanha e não vai desfilar com o time

O herói do título resolveu ficar na Alemanha e, da escala em Frankfurt, pegou um voo para Hamburgo. O atacante atuava na equipe da cidade antes de ser contratado pelo Corinthians, em julho, e foi liberado para cuidar de assuntos pessoais. Outro jogador que ficará fora da festa é o zagueiro Paulo André, que optou por ficar com a família, a passeio, no Japão.

Com o nome gravado para sempre na história do Corinthians, Guerrero também foi celebrado em seu país natal. A conquista corintiana foi destaque nos principais jornais peruanos. No Libero, a manchete dizia: "Paolo Guerrero deu ao Corinthians o Mundial de Clubes". O La Republica destacou que "Paolo levou ao topo o nome do Peru no país do sol nascente".

A imprensa também destacou histórias sobre a carreira do atacante de 28 anos, que se tornou profissional na Alemanha - com apenas 17 anos, deixou as categorias de base do Alianza Lima para atuar no Bayern de Munique.

O El Comercio relembra uma história curiosa deste período em Munique. Guerrero foi aprendiz de ninguém menos que Gerd Müller, então técnico da base do Bayern. O peruano diz que o alemão, que acabou de perder seu recorde de gols em uma só temporada para Messi, foi seu mestre. "Ele me ensinou a finalizar. Não poderia ter aprendido com alguém melhor."

O diário El Popular estampou uma foto em que Guerrero, ainda no gramado do Estádio de Yokohama, celebra com a bandeira peruana. O jornal entrevistou José Guerrero, pai do atacante. "Como bom filho que é, soube escutar os meus conselhos. Eu sempre lhe dizia: 'Paolo, você tem de aprender a cabecear, como Valeriano'. E lhe atirava a bola", disse o pai, em referência a Valeriano López, um dos maiores ídolos do futebol peruano.

Na mesma reportagem, o pai de Guerrero pede que o filho ajude a seleção peruana a se classificar para a Copa de 2014, no Brasil. A missão, no entanto, é quase impossível. O Peru conseguiu apenas duas vitórias em nove jogos disputados.