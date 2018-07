Guerrero prefere os ingleses na final

O jogo já caminhava para o fim quando Romarinho disparou pela direita e cruzou para Guerrero. O peruano deu um pique, mas não alcançou a bola. E saiu com cara de dor. Preocupado com o estado físico do atacante, Tite o substituiu imediatamente por Guilherme Andrade. Chamou ainda mais atenção as imagens exibidas no telão do estádio de Guerrero no banco de reservas com expressão de bastante dor, logo após o fim do jogo.

O atacante teria sofrido nova lesão no joelho direito? Ficaria fora da final? Depois da partida, vieram as explicações. "Não tive dor nenhuma no joelho durante todo o jogo. Aquela cara era porque senti câimbra", disse. Um alívio para Tite e aos corintianos.

Após se recuperar de forma surpreendentemente rápida do estiramento no ligamento cruzado do joelho direito, que havia sofrido no clássico com o São Paulo na última rodada do Campeonato Brasileiro, o peruano livrou a cara de Tite e dos companheiros ontem. Foi dele o gol que colocou o Corinthians na final do Mundial.

Guerrero jogou bem - e por isso destoou dos companheiros. Assim como Tite havia pedido, fez o pivô, tentou tabelas e jogadas em profundidade. Seguido de perto pelo egípcio Ahmed Fathi, sofreu algumas faltas duras.

O esforço do peruano para estar em campo ontem (chegou a tomar infiltrações de medicamentos no joelho para acelerar o processo de recuperação) valeu a pena e o atacante foi premiado com um gol. Foi o seu quinto em seis jogos - só passou em branco contra o Santos, na penúltima rodada do Brasileiro.

Na hora de comemorar, Guerrero extravasou. Correu em direção à torcida e bateu no peito e no braço, como se quisesse dizer a todos: "Aqui é Corinthians".

Chelsea na mira. O peruano é o típico jogador que a torcida corintiana ama porque, além de fazer gols, corre, luta pelo time e não tira o pé nas divididas. Ele, no entanto, refuta o papel de herói. "Para mim, o mais importante é quando o time ganha. Se ganha com um gol meu, muito bem. Mas quero ganhar o Mundial e não importa quem vai marcar", disse.

Apesar de ser um jogador que usa bastante o físico para levar vantagem sobre os zagueiros, ele diz que a receita para o Corinthians ser campeão é jogar leve. "Não sei quem vai passar, mas se for o Chelsea o jogo deles é mais físico, de mais contato. Podemos levar vantagem jogando futebol e isso é o que o Corinthians faz de melhor", garante.

Tite reconheceu o valor do peruano ressaltou a importância de ter um camisa 9 de ofício.

"Vê como é a alegria de técnico de pensar como equipe... Nem sabia que tinha sido o Guerrero que subiu para cabecear (no lance do gol). Minha visão é sempre do conjunto. Não é que fiz questão de bancá-lo, não tive preferência. Foi o campo que avaliou e procuro ser justo", revelou o treinador. "Tenho uma equipe no 4-2-3-1 e ter um pivô é importante. Só temos um 9, esse jogador terminal, no nosso elenco", concluiu.

Guerrero chegou ao Corinthians dia 11 de julho contratado do Hamburgo da Alemanha por R$ 7,5 milhões - um dos maiores investimentos do clube na temporada.