Guerrero sofre infiltração para jogar

Paolo Guerrero vai estar em campo na estreia do Corinthians no Mundial, quarta-feira. A previsão é do departamento médico. Mas, para jogar a semifinal, o atacante, que se recupera de lesão no joelho direito, recebeu infiltração, uma injeção de medicamentos no ligamento afetado que acelera o processo de recuperação. "Fizemos isso por causa do Mundial", afirmou o médico Júlio Stacanti. "A resposta está além do que a gente esperava."

Guerrero sofreu um estiramento no joelho direito no clássico contra o São Paulo, última rodada do Brasileiro. A princípio, ele foi considerado como "dúvida" para jogar o Mundial, mas o atacante se recuperou a tempo de estar em campo já no primeiro jogo do torneio.

O peruano entrou em processo de recuperação na segunda-feira. No treino que o time realizou em Dubai, antes do embarque para o Japão, ele já não sentia mais dores no local.

No primeiro treino no Japão, Guerrero fez um trabalho físico e de fortalecimento muscular com o fisioterapeuta Bruno Mazzioti. De maneira surpreendente, participou, ainda que por poucos minutos, de um trabalho com bola com o restante do elenco. O teste final de Guerrero será quando ele participar de um treino intenso com bola.

Físico. Controlar o sono dos jogadores é o principal desafio dos médicos do Corinthians nesses primeiros dias no Japão. Na quinta-feira, por exemplo, logo após o desembarque da delegação no hotel em Nagoya, os atletas receberam uma medicação para forçar que todos dormissem. A equipe veio de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde ficou por um dia e a diferença para o Japão são de cinco horas. O voo até Tóquio demorou mais de 9 horas.

Ontem, após o treino, nova intervenção dos médicos no sono dos jogadores. Em vez do tradicional cochilo depois do almoço, os atletas foram obrigados a passear em um shopping de Nagoya. O objetivo era que todos chegassem cansados ao fim do dia e dormissem uma noite de forma inninterrupta para poderem treinar bem hoje. A programação foi montada a fim de que os efeitos do fuso horário de 11 horas para o Brasil fossem minimizados e não interferissem no corpo dos atletas a partir do terceiro dia.