Guga vê críticas exageradas e diz que Atlético-MG só depende de si

Sem vencer há três jogos e tendo somado apenas cinco pontos nos últimos cinco compromissos, o Atlético Mineiro deixou a liderança do Campeonato Brasileiro e caiu para a terceira posição. A queda de desempenho provocou críticas ao time, consideradas exageradas pelo lateral-direito Guga.

Ele lembrou que a equipe depende apenas das suas forças para conquistar o título nacional. Além disso, ressaltou que ainda faltavam 21 jogo para o Atlético-MG até o fim da competição. Mas também apontou que as críticas são naturais, assim como a oscilação da equipe.

"Normal, ainda mais aqui no futebol brasileiro. A gente tem uma excelente campanha, só dependemos de nós mesmos para voltar à liderança. O peso da mídia, de todo mundo, é como se tivesse tudo errado, parece que a gente perdeu a chance de ser campeão. Ainda temos um turno inteiro para disputar. E só dependemos de nós. Não tem nada errado. Mas a gente tem que saber lidar com isso", disse Guga.

Guga revelou, inclusive, que tem evitado acompanhar o noticiário nas tevês e comentários nas redes sociais para se blindar durante esse momento complicado, para não perder a confiança. Também fez elogios ao elenco e previu que a disputa será ainda mais acirrada no segundo turno do Brasileirão.

"Eu mesmo nem vejo mais nada de TV, de e rede social porque isso só nos puxa para baixo. Sei da minha capacidade e do grupo. A gente tem tudo para ser campeão, para brigar pelo título, a gente não pode deixar essas coisas de fora entrar aqui e nos afetar. A gente tem de manter a concentração, o nosso foco no nosso objetivo para que possamos manter a pegada no segundo turno, a intensidade, manter esse número alto de criação de jogadas para gol. Temos que manter o foco porque o segundo turno vai ser muito importante para nós", acrescentou.

Com 32 pontos, o Atlético-MG está a três de Internacional e Flamengo, que disputaram um jogo a mais, na briga pela liderança do Brasileirão. O time voltará a jogar na segunda-feira, quando visitará o Palmeiras, no Allianz Parque.