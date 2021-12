Gui Khury, jovem promessa do skate, é destaque com três recordes do livro Guinness

O skatista Gui Khury, de apenas 13 anos, é uma das estrelas do livro do Guinness World Records 2022 na seção de jovens recordistas. O brasileiro conquistou três marcas: o atleta mais jovem do X-Games, o primeiro skatista a realizar a manobra 1080, no vertical, e o mais recente, por ser o medalhista de ouro mais jovem dos X-Games (masculino). Os recordes foram alcançados em sequência, um a cada ano.

Para homenagear Gui Khury, o Guinness World Records enviou ao skatista brasileiro o certificado do recorde. “Estou muito feliz com esses três recordes, foram momentos muito especiais na minha vida e ainda quero conseguir fazer muito mais. Muito obrigado ao Guinnness World Records pelo reconhecimento”, disse.

As habilidades de Gui lhe renderam também o prêmio do Skate Vert Best Trick aos 12 anos e 210 dias, nos X Games 2021, que aconteceu em Vista, Califórnia, EUA, em 16 de julho de 2021. A jornada do Gui no skate começou ainda muito jovem. Seu pai, Ricardo Khury, o encorajava a praticar e procurava os skateparks locais para ajudá-lo a melhorar. Foi nesse momento que o garoto se apaixonou pelo esporte.

No ano de 2019, o garoto foi convidado para participar dos X Games em Minnesota. Com 10 anos e 225 dias, se tornou recordista oficial do Guinness World Records por ser o atleta mais jovem do X Games.

Os pais de Gui Khury construíram o centro de treinamento chamado Greenbox, em Campo Largo, Paraná. Com apenas 5 anos de idade, ele já impressionava mostrando habilidade e coragem para encarar manobras de “gente grande”, fazendo altos aéreos e giros nas mega rampas de quase 30 metros de altura. Hoje, o menino prodígio é considerado a maior promessa para o futuro do skate masculino.