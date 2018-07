Guido dá a primeira medalha ao Brasil no Mundial de Natação

ISTAMBUL - Guilherme Guido fechou o ano apenas como 85.º melhor do mundo nos 100 metros costas em piscinas olímpicas (de 50m). Mas o velocista não decepcionou no Mundial de Piscina Curta. Nesta quinta-feira ele faturou a medalha de bronze na prova, em Istambul, na Turquia. Foi a primeira medalha do Brasil na competição, que chegou ao seu segundo dia.

Na final, Guido cravou 50s50, ficando com o bronze por diferença de 11 centésimos. O ouro foi para o campeão olímpico da prova, o norte-americano Matthew Greves, enquanto a prata ficou com o russo Stanislav Donets. Vale ressaltar que nenhum dos finalistas, exceto o campeão, terminou o ano entre os 30 melhores na piscina longa.

"Essa é a hora que tudo vale a pena. Quando você abre mão de tudo para o treino, esse é o melhor presente que a gente pode receber da gente mesmo: subir no pódio de um Mundial desse. É isso que leva a gente a treinar. Não tem nem explicação o quanto de confiança a gente consegue", comemorou Guido.

Nas demais provas desta etapa em Istambul, praticamente não havia como o Brasil ir pior. No revezamento 4x200m livre masculino, o time nadava na sétima posição quando foi desclassificado porque Thiago Simon queimou a largada.

Felipe Lima, esperança de medalha nos 100m peito, terminou a final na última posição. Na semifinal dos 50m borboleta feminino, Daynara de Paula também foi a mais lenta. Já nos 100m livre, Larissa Oliveira terminou a semifinal em 12.º, uma posição à frente de Alessandra Marchioro. Ambas não avançaram à final, restrita às oito melhores.

O grande destaque do dia foi o sul-africano Chad Le Clos, que venceu os 100 borboleta, numa das provas mais fortes em Istambul. O norte-americano Ryan Lochte foi superado pelo compatriota Thomas Shields e terminou em terceiro. Já o húngaro Laszio Cseh acabou apenas na oitava posição. No feminino, a lituana Ruta Meilutyte, de apenas 15 anos, superou pela terceira vez o recorde do campeonato para vencer os 50m peito com o tempo de 29s44.