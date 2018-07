Guido e Henrique Rodrigues desistem e Brasil vai com 14 para Mundial de Natação

Dois dias depois de publicar um boletim com a convocação de 16 atletas para o Mundial de Piscina Curta de Windsor, no Canadá, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) informou nesta quinta-feira que vai levar só 14 nadadores à competição. Guilherme Guido e Henrique Rodrigues, ambos do Pinheiros, comunicaram à entidade que não tinham interesse de competir. Ambos estiveram nos Jogos Olímpicos do Rio.

Em julho, a CBDA anunciou a adoção de índices fortíssimos para o Mundial de Piscina Curta, ao mesmo tempo que avisou que convocaria "quantos atletas se fizerem necessários para ocupar as 16 vagas disponíveis para a formação da seleção brasileira", utilizando, para isso, os índices técnicos obtidos em provas olímpicas no Troféu José Finkel, disputado em Santos (SP) na segunda semana de setembro.

Com as desistências de Guilherme Guido e Henrique Rodrigues, ficraam abertas duas vagas na seleção. A CBDA, porém, preferiu não convocar os atletas subsequentes pelo índice técnico e levar apenas 14 nadadores ao Mundial. Alegou que o prazo de preparação é curto. Nicolas Nilo Oliveira e Miguel Valente seriam os próximos da lista, mas o Minas Tênis Clube, equipe que defendem, não vai requerer as vagas.

A convocação para o Mundial de Piscina Curta demorou um mês para acontecer, desde o encerramento do Finkel, porque a CBDA não tinha certeza se teria recursos financeiros para levar a equipe. Os Correios, patrocinador principal da entidade, anunciaram cortes bruscos no investimento em esporte.

A equipe brasileira em Windsor será formada Etiene Medeiros, Felipe França Silva, Felipe Lima, Nicholas Santos, Thiago Simon (atletas que fizeram índice), Leonardo de Deus, Lucas Kanieski, Manuella Lyrio, Brandonn Almeida, Kaio Márcio, Viviane Jungblut, Larissa Oliveira, Fernando Scheffer e Daiene Dias (todos por índice técnico).