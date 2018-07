Guilheiro ganha prata e Rafaela Silva é bronze O judoca Leandro Guilheiro (81kg) ganhou prata ontem no Grand Slam de Tóquio, enquanto Rafaela Silva (57kg) ficou com o bronze. O resultado mantém Leandro na vice-liderança do ranking mundial, com mais 180 pontos. Rafaela, 7.ª colocada, recebe 120.