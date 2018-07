Guilheiro sofre nova lesão e ficará longe de competições por seis meses

SÃO PAULO - Leandro Guilheiro não começou bem a temporada 2013. Depois de ficar afastado dos tatames por seis meses para poder se recuperar de lesões antigas e ganhar fôlego para o novo ciclo olímpico, o judoca suzanense voltou a se lesionar durante treino da seleção brasileira, na última terça-feira.

Ressonância magnética realizada nesta quinta-feira no Hospital Sírio Libanês apontou entorse do joelho direito com rompimento do ligamento cruzado anterior, o que o afasta das competições por cerca de um semestre. O médico Wagner Castropil vai operá-lo em local a ser definido na próxima semana.

O incidente ocorreu durante treinamento conjunto da seleção brasileira com judocas das equipes francesa e holandesa.