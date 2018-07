Guilherme Guido é bronze nos 100 costas O Brasil foi ao pódio no segundo dia do Mundial de Natação em piscina curta (25 m), disputado em Istambul. Guilherme Guido, do Pinheiros, conquistou o bronze nos 100 m costas, prova a que vai se dedicar neste ciclo olímpico. Felipe Lima disputou a final dos 100 m peito e ficou em 8.º e o revezamento 4 x 200 m livre acabou desclassificado da briga por medalhas. O americano Ryan Lochte ganhou duas medalhas: foi campeão do 4 x 200 m livre e bronze nos 100 m borboleta. Anteontem, na abertura do torneio, já havia vencido o 4 x 100 m livre e os 200 m livre.