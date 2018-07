Guilherme Guido lidera eliminatórias dos 100m costas no Maria Lenk

O segundo dia de competições do Troféu Maria Lenk começou com Guilherme Guido sendo o mais rápido das eliminatórias dos 100 metros costas. O nadador do Pinheiros completou a prova em 53s78, garantindo sua presença na final, na tarde desta quarta-feira, no Rio, no Parque Aquático Maria Lenk.

"Esta é a 24ª vez que nada para 53 segundos. Mas fiquei feliz mais por ter chegado bem após os 100 metros. Muitas vezes nado 75 metros e me arrasto nos últimos 25. Hoje fui bem até o fim e sinto que dá pra melhorar à tarde", afirmou Guido, recordista continental da prova.

Sem a presença de Etiene Medeiros, que decidiu concentrar seus esforços na disputa dos 50m livre, as eliminatórias da versão feminina dos 100m costas foi liderada por Natalia de Luccas, do Pinheiros, com 1min02s50.

Agora sem Thiago Pereira, que se aposentou nas piscinas, a disputa dos 200m medley foi dominada por Thiago Simon, da Unisanta, com 2min01s93, seguido por Vinicius Lanza, do Minas, com 2min02s07. Já Nathalia Almeida, do Flamengo, foi a melhor das eliminatórias entre as mulheres, com 2min18s36.

Nesta tarde, a partir das 17h30, serão disputadas as finais dos 100m costas e dos 200m medley, as séries fortes dos 1.500m livre feminino e dos 800m livre masculino, além da disputa do revezamento 4x200m livre.