Guilherme Guido vai à semifinal dos 50m costas; Etiene fica fora nos 50m livre

O nadador brasileiro Guilherme Guido garantiu vaga na semifinal dos 50 metros costas no Mundial de Esportes Aquáticos de Budapeste, na Hungria, na manhã deste sábado. Ele avançou com o 14º melhor tempo das eliminatórias. Já Etiene Medeiros, campeã mundial da mesma prova, não conseguiu ir à semifinal dos 50m livre.

Sétimo colocado nos 100m costas em Budapeste, Guido anotou o tempo de 25s13 na prova dos 50m. "Mais uma semifinal. Esta prova ficou um pouco difícil pra mim porque estou treinando para os 100m faz um tempo por ser prova olímpica. Os 50m ficaram um pouquinho de lado e eu uso mais para passagem dos 100m, mas eu vou ter que nadar para o meu melhor para poder fazer a final", comentou o brasileiro.

Para a semifinal, a ser disputada ainda neste sábado, ele pretende nadar abaixo dos 25 segundos. "Meu melhor é 24s70 e acho que vai fechar mais ou menos nessa casa. Vou ter que nadar mais rápido do que nunca para entrar na final", projetou.

Maior destaque brasileiro neste Mundial, Etiene Medeiros não conseguiu repetir nos 50m livre o que fez no 50m costas. Campeã mundial na quinta-feira, ela ficou aquém do esperado na prova mais veloz. Registrou o tempo 25s26, na 21ª posição na fase eliminatória. Assim, não conseguiu avançar à semifinal.

"Tem dias que acordamos bem e outros mal. Acho que o dia hoje não foi bom para nadar entre as melhores. Tenho que rever a prova, mas na segunda respiração eu dei uma 'brecada' para chegar aos últimos dez metros. Saí muito bem, junto com as meninas. Claro que ainda estou muito eufórica com o que aconteceu há dois dias, mas não tem nada a ver com hoje. Hoje não fui mais veloz que as outras para estar na semifinal", lamentou a nadadora.

O resultado decepcionou porque Etiene chegou à final dos 50m livre nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, no ano passado. "É uma prova muito rápida e você tem que estar atenta aos detalhes, tanto para ganhar, quanto para entrar em uma semi ou final. Faz tempo que não nadava na casa dos 25s. Tenho uma frequência em nadar na casa dos 24s", afirmou.

Outro brasileiro a cair na piscina no início deste sábado, Guilherme Costa fez sua estreia em um Mundial. Na prova dos 1.500 metros livre, ele terminou em 19º lugar na eliminatória, com 15min08s09. Com o resultado, não conseguiu passar para a final da prova.

"Abri bem os primeiros 500m, mas acabei sentindo o ritmo no final. Eu fiz tudo o que podia fazer para chegar bem. Esperava que fosse até mais forte. Foi bem difícil esperar todos estes dias para competir, mas a equipe toda foi muito bacana comigo. Me ajudaram bastante", disse o estreante.

O Mundial de Budapeste terá sequência neste sábado com finais e semifinais do período da tarde. As disputas terão início às 12h30 (horário de Brasília). O destaque será a decisão dos 50 metros livre, com os brasileiros Cesar Cielo e Bruno Fratus.