Guiné Equatorial chega às quartas de final A Guiné Equatorial bateu o Senegal por 2 a 1 e foi às quartas da Copa Africana de Nações. No outro jogo do Grupo A, Zâmbia 2 x 2 Líbia. Hoje, pelo B, Costa do Marfim x Burkina Faso e Angola x Sudão.