Guiné Equatorial e Zâmbia saem na frente As seleções da Guiné Equatorial e de Zâmbia venceram na rodada inicial e saíram na frente no Grupo A da Copa Africana de Nações. No jogo de abertura, na cidade de Bata, na Guiné Equatorial, o time anfitrião disputou um jogo equilibrado com a Líbia e fez o gol da vitória por 1 a 0 aos 43 minutos do segundo tempo, com Balboa. Na segunda partida de ontem à noite, Zâmbia bateu o Senegal por 2 a 1, com gols de Mayuka e Kalaba; Ndoye descontou. Hoje, pelo Grupo B, em Malabo, estão previstos dois jogos: Costa do Marfim x Sudão e Burkina Faso x Angola.