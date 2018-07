Gum volta a treinar e está confirmado no Fluminense para domingo Não passou de um susto a ausência do zagueiro Gum no treino da sexta-feira do Fluminense. Depois de desfalcar o trabalho comandado pelo técnico Levir Culpi por um problema físico, o jogador voltou à atividade normalmente neste sábado e está confirmado para encarar o Boa Vista no domingo, em Los Larios, pelo Campeonato Carioca.