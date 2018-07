Gustavo Scarpa classifica Fluminense na Copa do Brasil perante 602 pagantes O Fluminense não teve dificuldades para vencer a Ferroviária por 3 a 0 nesta quinta-feira e garantir a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Com ótima atuação de Gustavo Scarpa no estádio Raulino de Oliveira (RJ), o time selou o favoritismo e vai enfrentar o vencedor de Ypiranga-RS e Aparecidense-GO na sequência do torneio nacional. Apenas 602 pagantes viram a partida.