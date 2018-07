Gustavo Scarpa e Wellington treinam e jogarão clássico pelo Fluminense O meia Gustavo Scarpa e o atacante Wellington não deverão ser problema para o Fluminense no clássico com o Botafogo, nesta quarta-feira, no Luso-Brasileiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, eles participaram normalmente do treinamento na véspera do confronto, nas Laranjeiras.