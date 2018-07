Guto e Saymon vão às semifinais em etapa dos EUA do vôlei de praia O Brasil avançou com uma dupla para as semifinais da chave masculina do Open de Cincinnati, etapa norte-americana do Circuito Mundial de vôlei de praia. Nesta sexta-feira, os jovens Guto e Saymon, de 22 anos cada, venceram suas duas partidas e garantiram o direito de brigar por uma vaga na decisão nos Estados Unidos.