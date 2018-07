Há 35 anos, João do Pulo quebrava recorde mundial do salto triplo

João Carlos de Oliveira virou João do Pulo quando se transformou em atleta de sucesso ao bater o recorde mundial do salto triplo, nos Jogos Pan-Americanos do México, no dia 15 de outubro de 1975. Com 21 anos de idade, João saltou 17,89 metros e superou em quase meio metro a marca anterior que pertencia, desde 1972, ao soviético Vitor Saneyev.

O salto foi perfeito, mas um susto para quem assistia de perto. No último impulso, João parecia deslizar no ar quando bateu o pé esquerdo na pista do estádio Olímpico e depois, com os dois pés juntos, deixou na areia a marca do recorde mundial. "Ele mostrou que é um fenômeno", declarou ao Estado Ademar Ferreira da Silva, o primeiro brasileiro que bateu o recorde mundial na mesma modalidade.

O então cabo do 2.º Batalhão do Exército de São Paulo acabava de escrever seu nome na história do atletismo mundial. O Brasil recebeu João como um herói, o João de Ouro. E passou a esperar dele mais medalhas, mais resultados. Em oito anos de carreira como atleta, foi tricampeão mundial, bi pan-americano e oito vezes campeão brasileiro. O recorde mundial obtido por João do Pulo na Cidade do México só foi quebrado dez anos depois, em 1985, pelo norte-americano Willie Banks, com 17,97 metros.

A infância em Pindamonhangaba, interior de São Paulo, foi a de um menino pobre que chegou a contrair tuberculose quando tinha cinco anos. Na adolescência, João sonhava ser um craque de futebol, como Pelé. O biotipo magricela do garoto de 1,89m, ideal para o atletismo, chamou a atenção do professor de Educação Física José Roberto Vasconcelos. Começou, então, a participar das competições vestindo a camisa do Esporte Clube Pinheiros. Obteve ótimos resultados e foi chamado para integrar a equipe brasileira juvenil.

Acidente. A brilhante carreira do atleta foi interrompida no dia 22 de dezembro de 1981, aos 27 anos, quando sofreu um grave acidente. Seu carro chocou-se com outro, na contramão, na Via Anhanguera, perto de Campinas. Depois de 25 cirurgias e 261 dias de tratamentos diversos, a perna direita do campeão teve ser amputada. Longe das pistas, João tentou a carreira política. Exerceu dois mandatos, de 1986 a 1994, como deputado estadual pelo PFL. Tentou a reeleição em 1994 e novamente em 1998, mas não conseguiu.

Segundo-tenente do Exército, tentou carreira também como empresário. Abriu uma padaria e uma empresa de transporte, mas teve de fechar as duas empresas, a segunda por falência.

João do Pulo ainda tentou voltar às competições em 1998, com o objetivo de se preparar para a Paraolimpíada de Sydney. Por falta de apoio acabou abandonando o projeto. Morreu no dia 29 de maio de 1999, aos 45 anos de idade, vítima de falência múltipla de órgãos provocada por um quadro de cirrose hepática e infecção generalizada.