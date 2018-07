Há 35 anos, Muhammad Ali vencia Leon Spinks em revanche

LAS VEGAS - Em 15 de setembro de 1978, Leon Spinks concedeu a Muhammad Ali a revanche pelo cinturão dos pesos pesados seis meses após assombrar o mundo, ao vencer a lenda do boxe. Campeão olímpico em Montreal/1976, juntamente com seu irmão Michael Spinks - que faria sucesso como meio-pesado e pesado no profissionalismo -, Leon preferiu enfrentar novamente Ali a dar uma oportunidade a Ken Norton.

Má escolha. Mesmo longe de ser o bailarino de outros tempos, Ali se apresentou melhor do que da primeira vez, e dominou completamente o combate, diante do novato Spinks, que fazia apenas a sua nona luta como profissional. Os 63.350 espectadores (maior público do boxe em eventos indoor) que lotaram o Superdome, em Nova Orleans, Louisiana, foram à loucura com o desempenho do eterno campeão, aos 36 anos, durante os 15 rounds.

Os juízes foram unânimes: 10-4 (duas vezes) e 11 a 4 para Ali, que se tornava o primeiro pugilista a ganhar o cinturão dos pesos pesados por três vezes.

O combate foi transmitido ao vivo pelo canal ABC e visto por mais de 90 milhões em todo o mundo, marca histórica para a época.

"Eu me destruí para me preparar para esta luta. Me sacrifiquei mais do que devia", disse Ali, que anunciaria a aposentadoria em 6 de setembro de 1979. Ele voltou a lutar em 1980, quando perdeu para Larry Holmes e em 1981, ao ser derrotado por Trevor Berbick, decretando o fim de sua maravilhosa carreira.

Spinks lutou até 1995, mas nunca mais teve sucesso.