Há 8 anos, times se enfrentaram em situação oposta

Depois de ótima campanha, os são-paulinos acabaram a primeira fase na liderança com 13 pontos de diferença para os jovens santistas comandados coincidentemente pelo mesmo Robinho que entra hoje em campo com a braçadeira de capitão. E os favoritos foram derrotados pelos últimos a conseguir lugar na parte decisiva da competição.

O São Paulo tinha a vantagem de jogar por dois empates da mesma forma que o Santos entra em campo a partir de hoje. Só não contava com a genialidade de Robinho, Diego e companhia, aquele time de jovens franzinos que encantou o Brasil ao atropelar os são-paulinos, depois os gremistas e, por fim, os corintianos para levantar taça que ia se tornando realidade a cada pedalada do camisa 7 santista.

Os moleques do Santos não mostraram o mínimo respeito pelo São Paulo em 2002 - Diego já havia sapateado no símbolo do clube tricolor em jogo da primeira fase vencido pela equipe do Morumbi por 3 a 2. Quando o clássico valeu de verdade, o camisa 10 resolveu dentro do campo.

Após o Santos vencer a primeira partida, na Vila Belmiro, por 3 a 1, o meia marcou gol no triunfo por 2 a 1 no Morumbi. Isso que os são-paulinos tinham nomes importantes como Kaká, Julio Baptista e Luís Fabiano que hoje brilham com a camisa da seleção brasileira. De nada adiantou, na ocasião, o São Paulo acabar a primeira fase, de pontos corridos, na liderança. Assim como de nada pode adiantar para o Santos a partir de amanhã se os novos Meninos da Vila não provarem que também podem encantar em jogos decisivos.