Há 80 anos, Jesse Owens batia 4 recordes mundiais em 45 minutos

Há exatos 80 anos, o atleta estadunidense Jesse Owens, que viria a ser ganhador de quatro medalhas de ouro olímpicas, realizava um dos maiores feitos da história do esporte. No campo da Universidade de Michigan, durante a Conferência Big Ten, no dia 25 de maio de 1935, ele quebrava nada menos que três recordes mundiais e igualava outro. Como se não bastasse, Owens conseguiu a proeza em um intervalo de apenas 45 minutos, no que ficou conhecido, para o atletismo norte-americano, como 'O Grande Dia'.

À época, o neto de escravos de apenas 16 anos que competia pela Universidade de Ohio era apenas uma promessa no esporte do país, e o feito daquele 25 de maio o consolidou como a grande esperança dos Estados Unidos para a Olimpíada do ano seguinte, em 1936, em Berlim. Naquele dia, Owens quebrou os recordes mundiais do salto em distância (com 8,13 metros, em marca que durou 25 anos), dos 200 metros rasos (com 20,3 segundos) e dos 200 metros com barreiras (com 22,6 segundos, sendo o primeiro atleta a baixar a marca de 23 segundos). Como se não bastasse, ele igualou a marca de 9,4 segundos das 100 jardas (equivalente a 91 metros rasos).

Uma placa em homenagem a Owens foi inaugurada no campus da Universidade de Michigan, em uma homenagem inédita a um atleta da Universidade de Ohio. O feito é lembrado como 'os 45 minutos mais incríveis da história do esporte' ou 'O Grande Dia' do atletismo. Existem boatos de que, apesar das marcas impressionantes, Owens sentia dores nas costas no dia. Os índices classificaram o atleta para a Olimpíada do ano seguinte, na Alemanha nazista, onde seria eternizado na história.

Os Jogos de 1936 foram organizados por Adolf Hitler para propagandear a supremacia da 'raça ariana' perante às outras etnias. Porém, o jovem Owens, que sofria com o racismo e a segregação desde sua infância nos Estados Unidos, quebrou todos os paradigmas e faturou nada menos que quatro medalhas de ouro: nos 100 e 200 metros rasos, além do revezamento 4x100m e do salto em distância. O estadunidense terminaria aquela competição como o grande ídolo, até mesmo para a juventude alemã e da população de Berlim, para ira do regime nazista, que vivia seu auge. Em 1984, uma rua da capital alemã seria batizada com seu nome.

Jesse Owens faleceu em 1980, vítima de câncer de pulmão, mas foi imortalizado por diversas homenagens e tributos - tanto em vida quanto póstumas. Em 2012, em comemoração ao centenário da Federação Internacional de Atletismo (IAAF), foi fundado o Hall da Fama do Atletismo e Owens esteve na primeira lista de homenageados. Além disso, a Federação de Atletismo dos Estados Unidos concede, anualmente, o prêmio Jesse Owens para o melhor atleta da modalidade.