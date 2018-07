Há uma década, a queda de um gigante

fora de casa.

Há dez anos, o Palmeiras precisava apenas vencer para escapar do rebaixamento - situação bem menos complicada do que a atual, diga-se de passagem. O time comandado por Levir Culpi, no entanto, em nenhum momento conseguiu ficar à frente do Vitória no

placar e acabou castigado

com a degola.

Os gols do time baiano naquela tarde de domingo foram de Allan Dellon, Aristizábal, Zé Roberto e André Neles. Flávio, Nenê e Arce fizeram os tentos palmeirenses.

A torcida alviverde elegeu como vilão do rebaixamento o zagueiro Alexandre, que cometeu uma falha grosseira no terceiro gol do Vitória.