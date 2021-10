Haaland retorna com dois gols em vitória sobre o Mainz e coloca Dortmund na ponta

Após desfalcar o Borussia Dortmund por três partidas e deixar de defender a Noruega nas Eliminatórias, Haaland voltou a campo neste sábado e matou a saudade da torcida da melhor maneira possível. Recuperado de uma lesão muscular na coxa, o jovem artilheiro marcou dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o Mainz, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Alemão, no Signal Iduna Park. Reus também balançou a rede.

O triunfo deixou a equipe aurinegra com 18 pontos, situação que a coloca na liderança provisória da liga nacional. O segundo colocado Bayern de Munique e o terceiro Bayer Lervekusen, ambos com 16 pontos, se enfrentam na manhã de domingo, portanto um empate entre os dois mantém o Dortmund na primeira colocação.

Leia Também Com três de Firmino e golaço de Salah, Liverpool goleia Watford e segue invicto

A vitória deste sábado começou a ser construída quando o cronômetro marcava apenas três minutos de bola rolando. No lance, Marco Reus viu a bola pingar à sua frente, na entrada da área, e bateu firme para colocar ela na rede, sem chance para o goleiro Zentner. Após o gol marcado no início, não houve mais nenhuma alteração no placar até o árbitro apitar o fim do primeiro tempo.

Durante a etapa final, o Dortmund voltou a ir bem logo nos primeiros minutos e conseguiu ampliar com um pênalti convertido por Haaland, aos nove minutos. Perto do fim da partida, o Mainz diminuiu com Burkardt, aos 42, mas o fenômeno norueguês marcou de novo, nos acréscimos, e impediu que a reação continuasse. Agora, ele tem 13 gols em nove jogos disputados na temporada, isolado na artilharia do Alemão, com nove bolas colocadas na rede em partidas válidas pela competição.

Enquanto o time comandado por Marco Rose fazia a lição de casa, o Freiburg amargava um empate por 1 a 1 com o Red Bull Leipzig, no primeiro jogo oficial disputado no Europa-Park Stadium, novo estádio do clube da região da Floresta Negra. Até então empatado em pontos com o Borussia, o Freiburg foi aos 16, ainda em quarto lugar, e viu a distância aumentar para dois pontos. O Leipzig está em oitavo, com 11.

Já o Wolfsburg, que poderia ter entrado no G-4 diante das circunstâncias, perdeu por 2 a 0 para o Union Berlin e caiu para sexto lugar, com 13 pontos, sendo ultrapassado pelo próprio adversário, agora quinto colocado, com 15. A rodada ainda teve uma vitória por 2 a 1 do Hertha Berlin sobre o Frankfurt e um triunfo por 1 a 0 do Bochum diante do Furth.