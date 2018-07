Hackett fica em 3º nos 400 metros na volta às competições na natação

Dono de duas medalhas de ouro olímpicas nos 1.500 metros, Grant Hackett fez nesta sexta-feira o seu retorno à natação competitiva ao participar da prova dos 400 metros no dia de abertura do Campeonato Australiano, em Sydney, e garantir o terceiro lugar, resultado que surpreendeu o próprio competidor.

Em seu primeiro grande torneio desde os Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, Hackett, de 34 anos, marcou o tempo de 3min46s53 para ficar em terceiro lugar, atrás de Mack Horton, o vencedor da prova, e de David McKeon, o segundo colocado. Antes, nas eliminatórias, ele havia sido o mais rápido.

Hackett ficou por seis anos afastado das piscinas e só foi liberado para competir no início de março, cumprindo o prazo estabelecido de seis meses, estabelecido pela Agência Mundial Antidoping para atletas que retornam de aposentadoria.

E o campeão olímpico celebrou o seu resultado. "Eu não posso acreditar que eu posso fazer isso depois de seis meses. Quem sabe o que posso fazer em mais seis meses?", disse o nadador, que tem como principal meta obter uma vaga na equipe australiana para o próximo Mundial de Esportes Aquáticos, em Kazan, no revezamento 4x200 metros.

O australiano ganhou o ouro nos 1.500 metros nos Jogos Olímpicos de 2000 e 2004, além do triunfo no 4x200 metros em 2000. No total, ele soma outras quatro medalhas olímpicas, sendo três de prata e uma de bronze.