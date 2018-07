Hackett se classifica para o Mundial após 6 anos fora das piscinas

Dono de duas medalhas de ouro olímpicas no 1.500 metros, Grant Hackett se classificou neste domingo para compor a equipe do revezamento 4x200 metros da Austrália no Mundial de Esportes Aquáticos deste ano, que será realizado em Kazan, na Rússia.

Hackett garantiu presença na competição ao terminar, neste domingo, em quarto lugar a prova dos 200 metros nado livre no Campeonato Australiano. E a classificação foi alcançada seis anos após ele se aposentar do esporte.

Hackett, ex-recordista mundial e medalhista de ouro nos 1.500 metros nos Jogos Olímpicos de 2000 e 2004, voltou a treinar há seis meses. Ele precisava ficar entre os seis melhores na final dos 200 metros para garantir uma vaga no revezamento do Mundial, em julho. E Hackett admitiu que antes do Campeonato Australiano não esperava fazer parte da equipe.

"Se você tivesse me perguntado há 10 anos, se a única coisa que me sobrou na equipe era o revezamento, seria uma amarga decepção", disse Hackett, que realizou tratamento contra a dependência de remédios para dormir ao longo dos últimos dois anos. "Descobrir o amor por algo que tem sido uma grande parte da minha vida é realmente agradável. Eu realmente consigo apreciar o esporte agora", completou.

Na última sexta-feira, também pelo Campeonato Australiano, Hackett terminou em quarto lugar na 400 disputa dos 400 metros livre.